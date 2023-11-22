AK Parti'de aday adaylığı başvuru süreci sona eriyor
AK Parti'nin yerel seçimler için belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek. Parti temayül yoklamasını 26 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapacak.
AK Parti'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek.
Alınan bilgiye göre, Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'de hazırlıklar sürüyor.
Partinin yerel seçime hazırlık takvimi çerçevesinde 9 Kasım'da başlattığı belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuru süreci bugün saat 19.00'da sona erecek.
Parti temayül yoklamasını 26 Kasım Pazar günü elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapacak.
Bu arada adayların çevrim içi başvurularını partinin bulundukları il başkanlığına giderek onaylatmamaları halinde başvuruları geçersiz sayılacak.