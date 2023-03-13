AK Parti'den açıklama: Kimler vekillik için başvurabilecek?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti'de kimler milletvekili adayı olacak?

Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda seçimlere müracaat konusunda önemli açıklamalar yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekilliği adaylığına müracaatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildiğini belirtti.

AK Parti'de aday müracaatları 16 Mart’a kadar devam edecek.

Parti'de bu dönem başvuru müracaatlarında alınan başvuru aidatı konusunda değişikliğe yapıldı. Bu dönem başvuru aidatı yerine AFAD’a bağış yapılmasına karar verildi.

Başvurular, yetişkinler için 20 bin TL, kadınlar ve gençler için 10 bin TL şeklinde, engelliler için 5 bin TL şeklinde olacak.

3 dönem vekillik kuralı uygulanacak mı?

Ali İhsan Yavuz, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı. O 2017’de MKYK’ya bırakıldı. O MKYK’nın vereceği karar. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek."