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AK Parti'den Netanyahu'ya: Erdoğan’ı hedef alan hezeyanları suçlarını örtbas etme çabasıdır

AK Partili Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Erdoğan hakkındaki açıklaması ile ilgili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan hezeyanları, bir gün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir. Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir." dedi.

Haber Merkezi
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AK Parti'den Netanyahu'ya: Erdoğan’ı hedef alan hezeyanları suçlarını örtbas etme çabasıdır
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail yönetimi, binlerce sivil kadın ve çocuğu katlederek; camileri, kiliseleri ve hastaneleri yıkarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen suçlara bulaşmıştır." diyen Çelik, "Eli kanlı İsrail Yönetiminin Başbakanı Netanyahu’nun ve Bakan Eli Cohen’in, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ı hedef alan hezeyanları, birgün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir. Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir." ifadelerini kullandı.

 

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