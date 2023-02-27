AK Partili Elitaş: EYT'yi yarın görüşüp Çarşamba bitiririz

AK Parti'den yapılan açıklamada, EYT düzenlemesinin 28 Şubat Salı günü Meclis'te görüşülerek hafta içinde yasalaşmasının planlandığı bildirildi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili AK Parti'den sıcak bir açıklama yapıldı.

Milyonlarca EYT'li, 'EYT düzenlemesi ertelendi mi?' sorusunu sordu, TBMM Komisyonu'dan geçen düzenlemenin akibeti merak konusu oldu.

EYT düzenlemesi TBMM Komisyonu'nda kabul edilerek Meclis'e gönderildi ancak Kahramanmaraş depremleri neticesinde Komisyon'dan geçen 4 maddelik düzenlemenin Meclis'te görüşülmesi ertelendi.

Meclis'in Kahramanmaraş Depremleri ardından yeniden yasama çalışmalarına başlayacağı 28 Şubat tarihi öncesinde AK Parti'den EYT düzenlemesiyle ilgili sıcak bir açıklama yapıldı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM'nin 6 Şubat'ta yasama çalışmalarına 21 günlük bir ara verdiğini hatırlatarak, AK Partili tüm milletvekillerinin bölgede olmak istediklerini hatırlattı. Elitaş bu nedenle TBMM'nin çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verdiğini, çalışmaların yarın (Salı günü) başlayacağını ve Meclis'in öncelikli gündeminin EYT olacağını açıkladı.

Elitaş, "İlk gündemimiz EYT düzenlemesi, Çarşamba günü umuyorum ki bitirebiliriz' diye konuştu.

EYT'yi hızlıca kanunlaştıracaklarını belirten Elitaş, TBMM Genel Kurulu'nda EYT sonrası yapılandırma tekliflerini de görüşecekleri bildirdi.

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini dolduranlar emekli olabilecek.



