Meclis çalışmalarına başlıyor, EYT bu hafta kanunlaştırılacak

Milletvekillerinin deprem bölgelerinde olmaları nedeniyle çalışmalarına ara veren Meclis, 28 Şubat Salı günü çalışmalarına başlayacak. Bu haftanın gündeminde 11 ili etkileyen deprem ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren yasa teklifi olacak. İlk aşamada 2 milyon 250 bin kişinin faydalanacağı EYT düzenlemesinden 5 milyona yakın sigortalının yararlanması bekleniyor. Meclis Plan Bütçe Komisyonunda aynen kabul edilen yasa teklifinin Genel Kurul’dan da bir değişiklik yapılmadan geçirilmesi planlanıyor. Kanunun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başvurular başlayacak. İlk maaşların Nisan ayında ödenmesi beklenirken, ortalama aylık tutarı 8 bin 733 lira olacak. Hemen emekli olabilecek 2,2 milyon sigortalının ortalama yaşı 48.5 olarak hesaplandı. Cumhurbaşkanının 28 Aralık 2022’de EYT’de yaş sınırı olmayacağını açıklamasının ardından borçlanma için 28-29-30-31 Aralık’ta SGK’ye 1 milyon 100 bin kişi 44 milyar lira tutarında borçlanma başvurusu yaptı.

Meclis’te deprem araştırma komisyonu kurulacak

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Mecliste bir kez daha araştırma komisyonu kurulması planlanıyor. TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin verecekleri önergeler bu hafta Genel Kurulda görüşülerek Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı bir Komisyon kurularak hızla çalışmalarına başlayacak. Meclis’te daha önce de depremle ilgili araştırma komisyonları kurulmuş, en son 2021 yılında kurulan komisyon hazırladığı 500 sayfalık raporda 268 öneriye yer verilmişti.

Millet İttifakı deprem çalışacak

11 ilde 13 milyon vatandaşı etkileyen deprem felaketi sonrası deprem bölgesindeki illerin yeniden inşa sürecinde kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlar için ortak komisyon kurma kararı alan Millet İttifakı, ortak hükümet programında da güncellemeye gitmeyi planlıyor. Millet İttifakının sosyolojiden, ekonomiye, şehir planlamadan, ekonomiye kadar ilgili tüm boyutlarıyla uzmanların görüşlerini dikkate alan kapsamlı bir çalışmayı ortak programına yansıtması planlanıyor.