27. dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarının gölgesinde geçti

Meclis’te 27. dönem, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekillerinin seçilmesiyle birlikte sona eriyor. 27. Dönem Türkiye’nin 24 Haziran 2018 seçimleriyle birlikte resmen geçtiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulandığı ilk dönem oldu. Yeni sistem yasamadan, denetime kadar Meclis çalışmalarını etkiledi. Sistem değişikliği tartışmaları ise neredeyse Meclis’in gündeminden hiç düşmedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Meclis’in işlevsiz hale geldiği eleştirisini getiren muhalefet partileri, Meclis’in yürütmenin kontrolü altına girdiğini, gensorunun kalkmasıyla birlikte Meclis’in hükümeti denetleme gücünün tırpanlandığı eleştirilerini dile getirdiler. Yürütme ile yasama arasından bağın kopması yeni sistemde en önemli sorunlardan biri olarak öne çıkarken, iktidar milletvekillerinden de bu noktada eleştiri geldi. Milletvekilleri en çok bakanlara ulaşamamaktan şikayet ederken, yasama ve yürütme arasındaki bağı güçlendirecek bir sistem revizyonuna gidilmesini istediler. Muhalefet partileri ise yasa teklifl erinin gerek komisyon gerekse Meclis Genel Kurul görüşmelerinde siyasi muhatap bulamamaktan ve bilgi alamamaktan şikayet ettiler. Fuat Oktay tarafından sistemin aksayan yönlerinin tespit edilmesi için bir çalışma yapıldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kurumsallaştırma hedefiyle Anayasa değişikliğini içeren ilk adım MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. MHP, 100 maddelik bir anayasa teklifi hazırladı. AK Parti'de de bir anayasa çalışması yapıldı ama yeni bir anayasayı hayata geçirmek mümkün olmadı. Yeni sistem sonrası Meclis’in yasama ve denetim kapasitesini güçlendirecek yeni bir Meclis İç Tüzük değişikliği de bu dönem gerçekleştirilemedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sistem revizyonu işareti verdi

Sistem tartışmaları sürerken CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ile Gelecek Partisi Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş için bir araya geldi. 28 Şubat’ta Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme dönüş metnini açıkladı. Millet İttifakı’nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefini gerçekleştirebilmesi için 14 Mayıs seçimlerinde Meclise referandum eşiği olan en az 360 milletvekili ile gelmesi gerekiyor. “Parlamenter sisteme dönüş yok” açıklamasını pek çok kez yapan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. dönemin son günlerinde AK Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmada yeni yönetim sistemin 2018’den 2023’e kadarki ilk dönem uygulamasının daha sonraki iyileştirmelere rehberlik edeceğini belirterek, sistemde revizyona gidileceğinin işaretini verdi.