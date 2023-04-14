Yasama ve yürütme arasındaki diyalog artacak, bakanlar Meclis’e gelecek

Meclis’te fiilen sona eren 27. Dönem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kez uygulandığı dönem oldu. Yürütme ile yasama arasındaki bağın kopması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulanması sırasında dikkat çeken bir sorun olarak hem iktidar hem de muhalefet milletvekilleri tarafından sıkça dile getirildi. AK Parti açıkladığı seçim beyannamesinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ nin revizyonu konusunda atacağı adımların yol haritasını ortaya koydu. Sistemin ilk uygulama döneminin tüm yönleriyle değerlendirildiği, eksikliklerin ve aksayan yönlerin iyileştirilmesi konusunda yeni reform adımları atılacağı, seçim beyannamesine, “Bu reformlarda temel esaslarımız; yürütme ve idarenin verimliliği, Meclis’in sahip olduğu araçları daha etkin şekilde kullanması ve çoğulcu demokrasinin güçlendirilmesi olacaktır” şeklinde yansıdı. Bu çerçevede, cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlıklar, ofisler, politika kurulları ve idarenin merkez ve taşra teşkilatında yetki ve görev dağılımı yeniden düzenlenecek ve teşkilat yapıları gözden geçirilecek. Sistemin ikinci ayağını oluşturan yasama boyutunda ise reform gündeminin üst sıralarında yasama ve yürütme arasındaki diyalogun arttırılması yer alacak. Bu çerçevede; TBMM’de genel görüşme açılması ve Meclis araştırma komisyonu kurulması kolaylaştırılacak. Yürütme organı temsilcilerinin bütçe görüşmeleri dışında da ilgili Meclis komisyonlarına giderek parlamentoyu düzenli aralıklarla bilgilendirecekler. Yürütmenin milletvekilleri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarını sağlayacak mekanizmalar güçlendirilecek.

MHP ve İYİ Parti seçim beyannamesi açıklayacak

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde siyasi partilerin yol haritasını ve vaatlerini içeren seçim beyannamesi çalışmalarında sona geldi. MHP’nin hafta sonu kamuoyu ile paylaşılması beklenen seçim beyannamesinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni esas alan ve sistemin kurumsallaşmasını sağlayacak yeni bir anayasa vaadi yer alacak. MHP, 2021 yılında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümünde yeni anayasa” vizyonuyla 100 maddelik anayasa önerisini açıklamıştı. Afetle mücadele, deprem bölgesinin yeniden imarı, ekonomiden, dış politikaya kadar pek çok başlık beyannamede yer alacak. İYİ Parti ise secim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısını 16 Nisan Pazar günü yapacak. Beyannamede ekonomi başlığı öne çıkacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları çerçevesinde Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da bilim şenliği gerçekleştirilecek. Parlamento muhabirleriyle iftar yemeğinde bir araya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üç ilde “bilim şenliği” ve “çocuk bahçesi” konsepti içerisinde, Ankara Üniversitesi ve TÜBİTAK ile birlikte organizasyonlar gerçekleştirileceğini belirterek, üç gün sürecek bu organizasyonlardan birine katılmayı planladığını söyledi.