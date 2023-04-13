Sol partileri eleştiren Bahçeli, “ Türkiye yol kazasına uğramamalı” dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin birinci beş yılının muazzam kazanımlarla geçtiğini ikinci beş yıllık döneme de mührünü vurması gerektiğini belirterek,” Türkiye yol kazasına uğramamalı” dedi. Bahçeli, özellikle demokrasi ve özgürlükler ekseninde Türkiye’ye iftira atanların, YSK tarafından kurayla belirlenen oy pusulasındaki ittifak ve partilerin dizilimine dikkatle bakmaları tavsiyesinde bulundu. Bahçeli, Türkiye’nin ilk yerli uçak gemisinin hizmete alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada “ Demokrasinin olmadığı bir ülkede, gayri meşru Türkiye Komünist Partisi’nin veya Halkın Kurtuluş Partisi’nin seçimlerde boy göstermesi akıl dışılıktır. Özgürlüklerin olmadığı bir ülkede, Türkiye Komünist Hareketi’nin varlığından bahsetmek hastalık ölçüsünde saflıktır. HDP’nin kayyumu olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisiyle, Sol Parti’nin ve Türkiye İşçi Partisi’nin ahlaksızca propagandası yapılan sözde diktatörlük ve tek adam rejiminde seçimlere katılabilmesi olacak şey değildir. Sosyalist Güç Birliği İttifakı ile Emek Özgürlük İttifakı Zillet İttifakı’nın potansiyel ortakları, birinci dereceden siyasi hısımlarıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı adayları seçim güvenliği için buluştu

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanı adaylarına seçim güvenliği konusunda yaptığı çağrıya ilk yanıt Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelen iki cumhurbaşkanı adayı seçim güvenliği konusunu ele aldı, veri alışverişi konusunda diyalog kapısının açık tutulması kararı alındı. ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ogan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada 1 milyon seçmen fazlası bulunduğunu, yabancı seçmen konusunda endişelerinin olduğunu ifade etti. Seçim güvenliği konusundaki diğer bir endişelerinin ise deprem bölgesi ile ilgili olduğunu dile getiren Oğan, bölgeyi terk eden 2 milyonun üzerindeki seçmenin sadece 450 binin kayıt altına alındığını ifade etti. Türkiye’nin en önemli seçimlere giderken hala gri alanlar bulunduğunu kaydeden Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’den de randevu talep edeceğini söyledi.