Körfez sermayesi savunma ve enerji projeleri ile gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında iki önemli yurt dışı ziyareti gerçekleştirecek. Birleşik Arap Emirlikleri’ne bu ay yapılması planlanan ziyaret ile önemli projelere imza atılması beklenirken, Litvanya’da yapılacak NATO Liderler zirvesinde İsveç’in NATO üyeliğinden F-16 satışına kadar Erdoğan’ın ajandasında pek çok başlık yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden önce yaptığı açıklamada Körfez ülkelerinin Türkiye’ye finansman sağladığını ve bu yardımların “kısa süreli” de olsa Merkez Bankası’nı ve piyasaları rahatlattığını belirtirken, seçimlerden sonra da bu ülkelere teşekkür ziyaretine gideceğini söylemişti.

Bayramdan sonra Erdoğan’ın bu kapsamda ilk ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapması planlanıyor. Bu ziyaret Körfez sermayesini Türkiye’ye getirme noktasında önemli bir ziyaret olarak değerlendiriliyor. Savunma ve enerji alanlarında önemli projelerde yatırım anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BAE’ye günü birlik ziyaret gerçekleştirerek Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti. Önümüzdeki dönümde Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Körfez ülkelerinden Türkiye’ye sermaye girişinin altyapı, enerji ve savunma sanayi projeleriyle hızlanması planlanıyor.