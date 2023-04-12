AYM Genel Kurulu, HDP’nin kapatma davası dosyasını raportöre gönderdi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, dün toplanarak HDP’nin kapatılmasına ilişkin davada, partinin sözlü savunma yapmaması nedeniyle dava dosyasını, esas hakkındaki raporu hazırlaması için raportöre gönderme kararı verdi. Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle yargılama süreci başladı.

Bu kapsamda HDP’nin 14 Mart’ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı fakat HDP’nin talebi üzerine ek süre verilerek sözlü savunma 11 Nisan’a ertelendi. Ancak, HDP seçim dönemine resmen girilmiş olması, aday adaylık başvuru süreçleri, parti lansmanı, milletvekili aday tanıtımı, seçim programı, miting, toplantı ve siyasi çalışmaların yarattığı yoğunluk sebebi ile bu tarihte sözlü savunma yapmayacağını AYM’ye dilekçe ile geçtiğimiz hafta bildirdi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu dün yaptığı toplantıda HDP’nin dilekçesindeki gerekçeleri yerinde bulmayarak, esası hakkındaki raporu düzenlemek üzere dosyanın raportöre verilmesine karar verdi.

Raporun hazırlanmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan tarafından belirlenecek bir tarihte kapatma istemi esastan görüşülecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine HDP’nin hazine yardımı hesaplarına konulan geçici bloke kararı, geçtiğimiz ay kaldırılmıştı. HDP, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi kapanma riskine karşı Yeşil Sol Parti’nin listesinden seçime giriyor. Dün yapılan kadın aday tanıtım toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kapatma davasına ilişkin, “Bugün 11 Nisan, HDP kapatma davası için bugün sözlü savunma yapmamızı bekleyenler bilsin ki, biz sözlü savunmamızı bütün kadın arkadaşlarımızla birlikte bu salonda yapıyoruz. Sözlü savunmamızı alanlarda, meydanlarda milyonlarla yapmaya başlıyoruz” diye konuştu.

AK Parti’de en genç aday 18, en yaşlı aday 73 yaşında

AK Parti, milletvekili aday tanıtım toplantısını Ankara Spor Salonunda gerçekleştirdi. Listelerinde engelli 5 adaya yer ayıran AK Parti’nin en genç adayı 18 yaşındaki Nisa Alptekin İzmir 1.Bölgeden, 73 yaşındaki en yaşlı aday Şamil Ayrım İstanbul 3. Bölgeden aday gösterildi. 600 milletvekilinde 487’si erkek adaylardan oluşurken, kadın aday sayısı 113’te kaldı. AK Parti milletvekili adaylarının, 2’si 18 – 20 yaş, 23’ü 20-30 yaş, 93’ü 30 – 40 yaş, 210’u 40-50 yaş, 214’ü 50-60 yaş, 38’i 60 – 65 yaş, 20’si 65 yaş üstü yaş aralığında bulunuyor. Milletvekili listelerinde değişimin yüzde 65’e ulaşırken, 27. Dönemden 104 milletvekili yeniden listelerde yer buldu.