Vergi reformu kısa vadede mümkün mü?

Orta Vadeli Program hazırları kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın gerek işçi gerekse işveren kesimiyle gerçekleştirdiği görüşmelerde her iki kesimden de gelen ‘vergi reformu’ talebi dikkat çekti. AK Parti hükümetleri döneminde sık sık gündeme getirilmesine rağmen bugüne kadar kapsamlı bir vergi reformu hayata geçirilemedi. Yılmaz, bu talebe ” Bu konuda çalışma yapılmalı. Bunu vergi artacak ya da azalacak diye değerlendirmemek gerekiyor.

Buna vergi sisteminin modernize edilmesi, sadeleştirilmesi, daha dengeli hale getirilmesi diyelim” sözleriyle destek verdi. AK Parti’nin 14 Mayıs seçimleri öncesinde açıkladığı seçim beyannamesinde de vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeff afl ık ilkeleri temelinde vergi tabanının genişletilmesi, indirim, istisna ve muafiyetlerin gözden geçirilerek vergi sisteminin sadeleştirilmesi, ekonomide kayıt dışılığın azaltılması ve gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği yer alıyor. Yılmaz, “Doğrudan vergilerin payının artırılması. Bir taraftan sosyal adaleti sağlayan diğer taraftan kamunun gelirlerini devam ettiren bir vergi sistemi beklentisi var. Ben de bu talebi destekliyorum” dedi.

Bütçede payı yüzde 65’lere kadar ulaşan en zenginden en fakire kadar her kesimin ödediği dolaylı vergiler konusu uzun zamandır tartışma konusu. Beklenti, dolaylı vergilerin oranının düşürülerek, doğrudan vergilerin bütçe gelirleri içindeki payının artırılması. Ancak, geçtiğimiz günlerde bütçe dengesi gözetilerek, KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin artırıldığı dikkate alındığında, kısa vadede bu konuda bir adım atılması zor görünüyor. Bütçe açığının arttığı bu dönemde dolaylı vergilerin düşürülmesini beklemek çok da gerçekçi görünmüyor. Maliye politikası, para politikası ve yapısal dönüşüm olmak üzere üç ayak üzerine oturacak Orta Vadeli Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın altına çizdiği vergi reformunun nasıl ve hangi takvimle gerçekleştirileceği daha net ortaya çıkacak ve bu konuda atılacak adımların izleri aranacak.