Sinan Oğan “Her şey çok güzel olacak” dedi mi?

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun referanduma benzettiği 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu öncesi nefesler tutuldu. 14 Mayıs seçimlerinde aldığı yüzde 5.17 oy oranıyla ikinci tura taşınan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ı, kilit hale getirdi. Hem Cumhur hem de Millet İttifakı’ndan gelen hamlelerle hafta sonu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Sinan Oğan’la görüştü. Kılıçdaroğlu’nun ‘güzel ve verimli’ olarak değerlendirdiği görüşmede, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kılıçdardaroğlu’na, HDP ile ilgili görüşlerini sorarak, bir anlaşma yapılıp yapılmadığını, sığınmacıları nasıl göndereceklerini, Anayasanın ilk 4 maddesine Millet İttifakı’nın bakış açısı ile başta İstanbul olmak üzere doğal afetler konusundaki politikalarını sordu. Özdağ, Kılıçdaroğlu’na yönettiği sorulara detaylı yanıt aldı. Hem Erdoğan, hem de Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmelerin ardından artık karar aşamasına gelindi.

Birinci turda aldığı oyla seçimin kaderini belirleyebilecek isim haline gelen Sinan Oğan’ın bugün yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Oğan’ın yapacağı açıklamayla ikinci turda seçmenlerini Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu’na oy vermeye yönlendirebileceği, iki adaydan birini işaret edebileceği beklentisi hakim.

Hafta sonunda sosyal medyada izlenme rekorları kıran Sinan Oğan videosunda Ekrem İmamoğlu’nun siyasal iletişim sloganı haline getirdiği, Kılıçdaroğlu’nun da sık sık tekrarladığı “her şey çok güzel olacak” sözünün geçmesi kulisleri hareketlendirdi. Oğan’ın bugün yapacağı açıklamada işaret edeceği adayın kim olacağını hissettirdiği yorumları yapıldı. Ancak videonun 14 Mayıs seçime öncesi çekildiği, dolaylı mesaj taşımadığı bilgisi kulisleri yatıştırdı.