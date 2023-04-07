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Türkiye Afet Yönetimi Kanun Teklifi Meclis’e sunuldu

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk imza sahibi olduğu “Türkiye Afet Yönetimi Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Yasa teklifinin gerekçesinde, afet yönetimine ilişkin bütüncül bir yasal düzenleme ihtiyacından hareket edilerek, bir tür Afet Anayasası’nın asgari ilkelerini bir araya getirildiği bur yasal düzenleme hedefl endiği kaydedildi. Yasa teklifine göre, afet öncesi ve sırasında idarenin, afet risklerini azaltması ve afet anında hızlı hareket edebilmesi için, AFAD yerine yeni bir kurum olarak Türkiye Afet Kurumu kurulacak. Kurum özerk bir yapıya sahip olacak. Türkiye Afet Kurumu’nun, düzenleyici kurumlara benzer şekilde yapılandırılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, her yıl faaliyet raporu ve risk değerlendirmeleri içeren raporlar sunacak. Ayrıca, TBMM içerisinde Afet Riskleri Değerlendirme Komisyonu kurulacak. Kanun teklifi ile afetler karşısında gönüllülerin katkısı da yasal altyapıya kavuşturulurken, teknik eğitim de öngörülüyor.

Kılıçdaroğlu’ndan DSP ve TDP ‘ye ziyaret

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. Kılıçdaroğlu, TDP’de yaptığı açıklamada güzel bir görüşme yaptıklarını belirterek, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin değişime ihtiyacı olduğunu söyledi. TDP Genel Başkanı Sarıgül ise, “Türkiyemizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Bugünler de birleşme günü, ‘armudun sapı üzümün çöpü’ deme günü değil” dedi. Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin CHP İstanbul İl Başkanlığına dönük saldırının sorulması üzerine, “Kimse karamsarlığa kapılmasın, emin olun 15 Mayıs’ta bu ilkeye baharı getireceğiz, hu zuru getireceğiz, bu tür olaylar olmayacak. Olayları yaratanlar da süratle yakalanıp yargılanacaklar, kimse üzülmesin” dedi.

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