AK Parti seçim beyannamesini açıklayacak, ekonomide yol haritasını ortaya koyacak  

Milletvekili aday listelerinin belirlenmesiyle önemli bir eşiği aşan siyasi partiler şimdi de seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantılarına odaklandı. AK Parti bugün aday tanıtım toplantısını yapacak ve seçim beyannamesini açıklayacak.

Ankara’da yapılacak aday tanıtım toplantısına AK Parti’nin listelerinden seçime giren Hüda Par ile DSP’nin adayları da davet edildi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili adaylarıyla iftar yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor. Hafta sonu İstanbul’da olan Erdoğan, kurmaylarıyla seçim beyannamesi üzerinde çalıştı.

AK Parti’de seçim beyannamesi üzerindeki çalışmaların çok uzun zamandır çekirdek bir ekiple yürütülüyor. Yaşanan deprem felaketinin ardından beyannamede revizyona gidilerek yeniden şekillendirildi.

6 Şubat’ta 11 ilde yaşanan depremin ardından bu illerin yeniden imarı beyannamede ayrı bir başlık olarak öne çıkacak. Başta İstanbul olmak üzere deprem riski altındaki illerde kentsel dönüşüm hızlandırılması ve depreme dirençli illerin kurulması seçim beyannamesinde yer alacak. Cumhuriyetin 100’ncü yıldönümü nedeniyle ‘Türkiye Yüzyılı’ seçim beyannamesinin ana temasını oluşturacak.

Lütfi Elvan ve Cevdet Yılmaz ekipte

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde AK Parti’nin seçmene vaatlerinin yer alacağı beyanname ekonomi, kadın, gençlik, adalet, enerji, savunma sanayi başta olmak üzere 23 ana başlıkta hazırlandı. Seçim beyannamesinde en önemli başlıklarından birini oluşturan ekonomi oluştururken, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile halen Plan Bütçe Komisyonu Başkanı olan eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz beyannameyi yazan ekipte yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır AK Parti’nin ekonomi yönetiminde yer alan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek koordinasyonunda hazırlıkların yapıldığını açıklamıştı. Seçim beyannamesinde AK Parti’nin 14 Mayıs sonrası yeni dönemde ekonomideki yol haritası yer alacak.

Cumhurbaşkanının 14 Mayıs seçimlerine giderken vaatlerini açıklayacağı toplantı da seçim beyannamesini 1 saatlik bir konuşmayla anlatacak. Erdoğan’ın konuşmasından önce AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında icraatlarını anlatan bir sinevizyon gösterisi de gerçekleştirilecek. Önümüzdeki dönem için hayata geçirilecek ve tamamlanacak projelerde seçim beyannamesinde yer verilecek.

Yeşil Sol Parti aday tanıtımı yapacak

Yeşil Sol Parti, 14 Mayıs’ta Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girecek 600 milletvekili adayı için bugün Ankara’da tanıtım toplantısı yapacak. Tanıtım toplantısında önce kadın milletvekili adaylarının tanıtımı gerçekleştirilecek. Ardından milletvekili adaylarının tamamının tanıtımı yapılacak.