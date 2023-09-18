Deprem Şurası hazırlanacak yeni deprem yasasına ışık tutacak

50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, 104 milyar dolarlık maliyeti ile 11 ilde yaşanan 6 Şubat depremi bir kez daha hem hükümete hem yerel yönetimlere hem de vatandaşa deprem gerçeğini hatırlattı. 17 Ağustos depreminin üzerinden 24 yıl geçmesine karşın İstanbul’un hala depreme hazır hale getirilmemesi de o günden buyana gerekli dersin alınamadığını ve geç kalındığı tartışmalarını gündeme getiriyor.

6 Şubat depremi sonrası bir yandan deprem nedeniyle büyük yıkım yaşayan iller yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılırken bir yandan da önemi ve aciliyeti bir kez daha ortaya çıkan kentsel dönüşüm sürecinin başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de hızlandırılması ve tüm şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesine dönük yeni yasa hazırlıklarına başlandı.

Konuyu gündemine alan Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki, göreve gelmesinin ardından özellikle İstanbul’daki riske sık sık dikkat çekti. İstanbul’da 5,8 milyon bağımsız birim bulunduğunu, 1,5 milyon bağımsız birimin çok riskli olduğunu açıklayan Özhaseki, ilk etapta 600 bin konutun yıkılması gerektiğini ifade etti. Meclis açıldığında depremin etkilerini azaltmaya yönelik yeni bir yasa çıkarılacak.

Yasa teklifine son şekli verilmeden önce geçtiğimiz cuma günü başlayan ve hafta sonu da süren Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasında, kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum örgütleri bir araya geldi. Şurada konunun uzmanlarından oluşan, Kentsel Dönüşüme İlişkin Yasal Stratejiler Komisyonu, Kentsel Dönüşümde Finansmana Yönelik Stratejiler Komisyonu, Kentsel Dönüşümün Önceliklendirilmesine Yönelik Komisyon, Konut Arzına Yönelik Stratejiler Komisyonu, Kamuoyu Farkındalığı Oluşturmaya Yönelik Stratejiler Komisyonu ve İstanbul’da Kentsel Dönüşüme Yönelik Yeni Stratejiler Komisyonu olmak üzere 6 ayrı komisyon oluşturuldu.

Şuranın tüm çıktıları yeni hazırlanan deprem yasasına da önemli bir altyapı oluşturacak. Nüfusun yüzde 70’inin birinci derecede deprem bölgesinde yaşadığı ülkemizde depreme dayanıklı yapıların inşa edilerek, özellikle beklenen İstanbul depremi öncesinde kentsel dönüşümün hızla gerçekleştirilmesi için kentsel dönüşümün önündeki hukuki engellerin kaldırılması, süreci destekleyecek finansman modellerinin geliştirilmesi çıkarılacak yasa teklifinin iki önemli ayağını oluşturacak.

Deprem Şurasından çıkacak verilerle önümüzdeki iki hafta içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında AK Parti Meclis Grubunun da katılımıyla, Bakanlık tarafından hazırlanan yasa teklifi son şeklini alacak ve Meclis’in açılmasıyla birlikte ilk gündem maddelerinden birini oluşturacak.