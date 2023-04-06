İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: “Bizi kurşun mu durduracak ?”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasını sert bir dille eleştirdiği Meclis Grup toplantısında kürsüye getirdiği kurşun kovanlarını fırlatarak, “Bizi bu kurşunlarla mı korkutacaksınız” diye sordu. Akşener, İstanbul İl Başkanlığı’nın kurşunlanması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert bir dille eleştiren Akşener, “Recep Bey çıkmış, benden özür bekliyormuş. Recep Bey, utanmasan, mermiye saldırdı diye, parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de senden, özür dileyeceğim, öyle mi? Hadi oradan, çok beklersin” diye seslendi. BTK tarafından yapılan yeni sosyal medya düzenlemeni eleştiren Akşener, “Sosyal medya platformları, kişisel bilgileri adli makamlara, iletmekle yükümlü olacak. Peki nasıl iletecek? Herhangi bir yargı kararı olmadan iletecek. Bir soruşturma bahanesi bulmak, yeterli olacak. Gerçek enflasyon verilerini inceleyen ENAG, “yanıltıcı bilgi yaymaktan” susturulacak. Üstelik sadece ENAG değil; ENAG verilerini, paylaşan hesaplar da susturulacak. Tek adam rejiminin, diktatörlüğe doğru uzanan yoluna, bir taş daha döşenecek” diye konuştu.

Yurtdışı doğumlu seçmen sayısı 1 milyon 325

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, bir süredir gündemde olan güncel yabancı seçmen sayısına ilişkin açıklama yaptı. Toplam yurtdışı doğumlu seçmen sayısının 1 milyon 325 bin olduğunu belirten Adıgüzel, en fazla yurtdışı doğumlu seçmenin doğduğu iki ülkenin 347 bin 763 seçmen ile Bulgaristan ve 209 bin 394 seçmen ile Almanya olduğunu belirtti. Adıgüzel, “Seçmen listelerinde yurtdışı doğumlu seçmenlerin doğduğu ve bizim özel olarak odaklandığımız 5 ülke var. Bunlar Suriye, Afganistan, İran, Irak ve Libya. Buna göre Suriye, Afganistan, Libya, Irak ve İran doğumlu olan 240 bin civarı seçmen var. Bunların 167 bini Suriye, 23 bini Afganistan, 21 bini İran, 16 bini Irak, 6 bini ise Libya doğumlu” dedi. Adıgüzel, sosyal medya hesabından, Suriye, Afganistan, Libya, Irak ve İran doğumlu olan 150 bin, ilk defa oy kullanmak üzere 240 bin civarı seçmen bulunduğunu tespit ettiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın seçim güvenliği hakkındaki kaygılarını anlıyorum. Tüm bu kaygıları paylaştığımızı ve her bir riske karşı alternatif planlar üzerinde titizlikle çalıştığımızı herkesin bilmesini isterim.Ayrıca asılsız paylaşımların gerçek risklerin kontrolünü zorlaştırdığını, bir panik dalgası yaratmanın en çok demokrasi isteyenlere zarar verdiğini belirtmeliyim. Herkesin samimiyetle seçimin güvenliğini istediğine şüphe yok. Fakat hep birlikte daha dikkatli olmalıyız” dedi.