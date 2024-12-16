AK Parti'den Suriye açıklaması: Rejimin çürümüşlüğü göründü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin gündem değerlendirmeleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Parti içindeki değişim sürecine değinen Çelik, "İllere MYK ve MKYK üyelerimiz gidiyor, genel başkanımızın katılımıyla süreç devam ediyor. Görevi devreden ve devralan arkadaşlarımız, kardeşlik içinde bu süreci yönetiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz," dedi.

“70-80 yılın en ağır gündemiyle karşı karşıyayız”

Bölgesel gelişmeleri değerlendiren Çelik, Ukrayna-Rusya savaşının dördüncü yılına girdiğine dikkat çekerek, "Rusya liderinin NATO'ya yönelik silahlanma açıklamaları tansiyonu yükseltiyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı barış girişimlerine destek verilmemesinin nasıl ağır bedellere yol açtığını görüyoruz," ifadelerini kullandı.

“Suriye ve Gazze ana başlıklarımız”

Suriye'deki gelişmeleri "en öncelikli konu" olarak nitelendiren Çelik, 61 yıllık Baas rejiminin sona erdiğini hatırlatarak, "Suriye’de her kesimden kardeşimizin geleceğe umutla bakması son derece önemli. Meydanlarda Türk bayrağımızın Suriye vatandaşları tarafından taşındığını görmek, Türkiye’nin 13 yıldır verdiği desteğe yönelik olumlu duyguların bir yansımasıdır," dedi.

“Suriye Suriyelilerindir”

Türkiye'nin, diğer ülkeler gibi Suriye'yi sömürge alanı olarak görmediğinin altını çizen Çelik, "Türkiye, 'Suriye Suriyelilerindir' şiarıyla hareket etti. 12 yıl sonra büyükelçiliğimiz görevine başladı, bayrağımız yeniden göndere çekildi. Bu, Türkiye'nin Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceği anlamına gelir," şeklinde konuştu.

“BASS rejimi güçlerin desteğiyle ayakta kaldı”

Baas rejiminin uzun yıllar nasıl ayakta kaldığını sorgulayan Çelik, "Rejimin bu kadar yıl ayakta kalması bir takım dış güçlerin desteğiyle mümkün oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, tarihin doğru tarafında yer aldı. Milletimiz, bu zorluklara rağmen mazlumun yanında olmayı başardı," dedi.

“Esas mesele Suriye’nin toprak bütünlüğü”

Suriye'de gelecekteki yönetimle ilgili mesajlar veren Çelik, "Esad'ın gitmesinden sonra herhangi bir odağın tek başına yönetimi eskiye dönüş anlamına gelir. Asıl mesele, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaktır," açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’de Baas rejiminin sona ermesinin ardından halkın yaşam mücadelesini ve uluslararası toplumun sorumluluklarını değerlendirdi. Suriye’de ele geçirilen bir tankın üzerine meyve ve sebzeler yerleştirilerek manav haline getirilmesine dikkat çeken Çelik, bu görüntünün halkın normal bir yaşam arzusunu ortaya koyduğunu ifade etti.

"Baskıdan usanan halk, medeni bir hayata özlem duyuyor"

Çelik, tankın bu hale getirilmesinin anlamını şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu görüntü, Suriyelilerin baskıdan ne kadar usandıklarını ve medeni bir hayatı ne kadar arzuladıklarını gösteriyor. Uluslararası topluma düşen, Suriye halkına bugün destek olmaktır. Halkın barışa ve huzura kavuşması için bu fırsat değerlendirilmelidir."

"Kardeşçe yaklaşımımızı sürdüreceğiz"

Suriye'nin geleceğiyle ilgili olası kötü senaryolara değinen Çelik, "Bundan sonra kötü senaryolardan bahsedenler var. Geçmişteki hataların tekrarlanmaması için tüm gücümüzle kardeşçe bir yaklaşımla üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz," dedi.

"Sahadaki güvenlik ve göç yönetim çalışmalarımız sürüyor"

Türkiye’nin bölgede üstlendiği rolü de vurgulayan Çelik, "Güvenlik ve göç yönetimi ekiplerimiz sahadadır ve görevlerini sürdürmektedir. Türkiye, Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir," ifadelerini kullandı.

HTŞ, Suriye'nin iç dinamiğidir"

Çelik, HTŞ Suriye'nin iç dinamiğidir. Arkasında Türkiye yok. Suriye'yi kendileri için bir uydu devlet yapmak isteyenlerin bundan sonra da girişimleri olacaktır. Biz tüm bu girişimlerin karşısına olacağız. Suriye, müstakil olarak hareket eden bir devlet olarak yoluna devam etmelidir. Kimsenin aracı haline gelmemlidir." dedi

MİT Başkanı Kalın'ın Suriye ziyareti

Çelik, "HTŞ, bugün Suriye halkının büyük bir çoğunluğu tarafından desteklenen Suriye'nin özgür geleceğine imza atan özgür güçlerden biri. Dolayısıyla MİT başkanımızın görüşmesi Suriye halkının iradesine saygı göstergesidir. MİT doğası gereği herkesle görüşür. Bugün ne oldu? BM temsilcisi görüşme gerçekleştirdi, ABD görüşeceğini açıkladı. Bazı ülkeler büyükelçilik açacağını ifade ettiler. MİT başkanımızın Suriye ziyaretini eleştirenler Baas zihniyetidir. Bu zihniyet bitti gitti." ifadelerini kullandı