Hedef Portföy/Atasoy: Dijitalleşme ana odağımızda yer alan konuların başında geliyor

Hedef Portföy’ün 2025 planları arasında dijitalleşme çalışmaları da yer alıyor. Bu alanda portföy yönetim sektörüne öncülük etmeyi amaçlayan şirket, yakın zamanda e-şube platformunu ve mobil uygulamasını hayata geçirecek.

Dijitalleşmenin ana odaklarında yer alan konuların başında geldiğini söyleyen Hedef Portföy Genel Müdürü Niyazi Atasoy, önümüzdeki dönem planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hedef Portföy Genel Müdürü Atasoy, şu ifadeleri kullandı:

“Hedef Portföy olarak yatırımcılarımıza en yüksek değeri sunma gayretiyle yatırımcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Bir taraftan uzman kadromuz bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan da uzun vadede yatırımcılarımıza fayda sağlayacak ve yatırım rutinlerini kolaylaştıracak projeler üzerinde çalışıyoruz.

Bu kapsamda dijitalleşme ana odağımızda yer alan konuların başında geliyor. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla dijitalleşme süreçlerinde büyük yol kat etmiş olacağız. Öncelikle devreye alacağımız e-şube ile yatırımcılarımızın online platformumuz üzerinden fonlarımıza kolayca ve avantajlı şekilde ulaşmalarını sağlayacağız. Bunun yanı sıra, hayata geçireceğimiz mobil uygulamamızla tüm bu işlemleri cep telefonlarına taşımayı hedefliyoruz.

Görüntülü hesap açma

Dijitalleşme adımlarımız doğrultusunda atacağımız adımlardan birisi de görüntülü hesap açma özelliğini aktif etmek olacak. Yatırımcılarımız e-şube hesaplarını ekibimizle yapacağı kısa süreli görüntülü görüşmeyle aktif edebilecek. Bu sistemi uygulayan ilk portföy yönetim şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz.

Mobil uygulama

E-şube ve görüntülü hesap açma hizmetlerimizin ardından mobil uygulamamızı da yatırımcılarımızla buluşturacağız. Mobil uygulamamız sayesinde, yatırımcılarımız tüm fon işlemlerini cep telefonları üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek. Ayrıca, mobil ve online platformlarımızı yalnızca Hedef Portföy fonlarına değil, TEFAS'ta işlem gören tüm fonlara açık bir fon pazar yeri haline getireceğiz.