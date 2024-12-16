Doğa ve karavan tutkunlarının beklediği KARAVANİST 2024 başladı

Tüyap Fuarcılık Grubu’nun organizasyonu ile düzenlenen İstanbul 5. Karavan ve Ekipmanları, Tiny House, Outdoor ve Kamp Malzemeleri Fuarı, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Türkiye’nin en büyük karavan fuarı olma özelliği taşıyan etkinlik, 14-22 Aralık 2024 tarihleri arasında karavan severleri, outdoor tutkunlarını ve sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Tüyap Fuarcılık Grubu’nun organizasyonuyla düzenlenen ve KAİTED iş birliği ile UKFF destekleriyle hayata geçirilen KARAVANİST 2024, bu yıl 50.000 metrekarelik devasa bir alanda gerçekleşiyor. 6 ayrı salonda düzenlenen fuar, karavan modellerinden Tiny House çözümlerine, outdoor ekipmanlarından kamp aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesini ziyaretçilere sunuyor.

“Karavan sektörüne çok önemli katkı sağlıyor”

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, KARAVANİST 2024’ün açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuarın sektöre önemli katkılar sağladığını belirtti. “Bu yıl 5. kez düzenlenen fuar, ürün gruplarına göre tasnif edilerek ziyaretçilere özel bir deneyim sunuyor. Çekme karavanlardan moto karavanlara, Tiny House çözümlerinden kamp ve outdoor malzemelerine kadar geniş bir yelpazeyi buluşturduk.” diyen Ersözlü, organizasyonda KAİTED ve federasyonların verdiği desteklere de teşekkür etti. Fuarın sektöre, ülkemize hayırlı olmasını dileyen Ersözlü, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne de katkılarından dolayı ayrıca teşekkür etti.

“Karavan turizmi için de büyük bir adım”

KARAVANİST 2024'ün açılış töreninde bir konuşma yapan UKKF Federasyon Başkanı Leyla Özdağ, Tüyap Fuarcılık Grubu'nun uzun yıllardır fuar organizasyonundaki başarısını vurgulayarak, “Tüyap’la iş birliğimiz, ülkemizde karavan turizmi ve endüstrisinin gelişmesi adına çok kıymetli.” dedi. Özdağ, fuarın yurt dışında da tanıtıldığını ve giderek büyüyen bir organizasyona dönüştüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

KAİTED Başkanı Ahmet Fazlaoğlu ise KARAVANİST 2024’ün Türkiye’nin en büyük karavan fuarı olduğunu vurguladı ve “Bu fuar, yerli ve yabancı firmaların katılımıyla ülkemizin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Fuar sayesinde ülkemizin yurt dışından daha fazla turist çekmesini umuyoruz.” dedi.

150 firma ve 1.000’e yakın karavan modeli

Fuarda, 150 firma ve temsilciliklerinin sunduğu ürünler arasında 1.000’e yakın karavan modeli sergileniyor. Elektrikli hibrit karavanlar, motokaravanlar, çekme karavanlar ve ticari karavanlar büyük ilgi görüyor. Tiny House modelleri ise minimalist yaşam hayali kuranların beğenisine sunuluyor.

Yoğun katılım ve uluslararası ilgi bekleniyor

Daha ilk günlerden itibaren büyük bir ilgiyle karşılanan fuar, 60.000’in üzerinde ziyaretçi hedefliyor. 46 ülkeden 45.000 üzerinde kişinin online kayıt yaptırdığı etkinliğe, Almanya, Amerika, Bulgaristan, İran, Suudi Arabistan ve Hollanda’dan gelen ziyaretçiler öne çıkıyor. Türkiye’nin dört bir yanından, özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden de yoğun bir katılım gözlemleniyor.

Sektörün büyümesine katkı sağlıyor

Türkiye, yıllık 2.000 motokaravan ve 20.000 çekme karavan üretimiyle dünyanın önemli karavan üretim merkezlerinden biri haline gelmiş durumda. 800’ün üzerinde karavan üreticisinin faaliyet gösterdiği sektör, 500 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşıyor. KARAVANİST, yerel ve global oyuncuları buluşturarak yeni iş birliklerinin kapılarını aralıyor ve sektörün büyümesine destek oluyor.

Her salonda farklı bir deneyim

Fuarda her ürün grubuna özel olarak düzenlenen alanlar, ziyaretçilerin ilgi alanlarına göre rahatça keşif yapabilmelerini sağlıyor. Salon 2, Tiny House, Dome ve Glamping ürünlerine ev sahipliği yaparken, Salon 3 motokaravanlar ve ticari araçları sergiliyor. Salon 4, karavan ekipmanlarının yanı sıra outdoor ve kamp malzemeleriyle dikkat çekiyor. Salon 7 ve 8 ise çekme karavan modellerine ev sahipliği yaparak karavan severlere kapsamlı bir deneyim sunuyor.

Renkli etkinlikler ve çekilişler düzenleniyor

KARAVANİST 2024’te sektör liderleri ve uzman konuşmacılar, karavan ve outdoor dünyasına dair son trendleri ziyaretçilerle paylaşıyor. Sosyal medya fenomenleri ve gezginlerin de katıldığı etkinlikte, ziyaretçiler ilham verici hikayeler dinleyebilecek. Yarışmalar ise fuara ayrı bir heyecan katıyor. Doğa ve karavan tutkunlarını büyüleyici bir yolculuğa çıkarmayı vadeden, yılın en büyük karavan buluşmasına sahne olan KARAVANİST 2024, 14-21 Aralık tarihlerinde 10.00-19.00 saatleri arasında, son gün olan 22 Aralık’ta ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.