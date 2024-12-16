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Migros'a TÜYİD'den 3 kategoride 3 ödül

Migros, Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından düzenlenen "Yatırımcı İlişkileri ile Fark Yaratmak" temalı 2024 Yılı Zirvesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde üç farklı kategoride ödülün sahibi oldu.

Haber Merkezi
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Migros'a TÜYİD'den 3 kategoride 3 ödül
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Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, TÜYİD tarafından Yatırımcı İlişkileri alanındaki en iyi uygulamaların ödüllendirildiği Yatırımcı İlişkileri Zirvesi'nde önemli bir başarıya imza attı. Bu yıl "Yatırımcı İlişkileri ile Fark Yaratmak" temalı zirvede, Migros üç farklı kategoride derece elde etti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile Bloomberg verileri kullanılarak elde edilen değerlendirmeye göre küçük/orta piyasa değerine sahip şirketler arasında Migros Ticaret AŞ, "Kurumsal Yatırımcı Tabanında En Yüksek Ülke Sayısına Sahip Şirket" kategorisinde birincilik, Halka Açık Kısımda En Yüksek Kurumsal Yatırımcı Oranına Sahip Şirket" kategorisinde ikincilik, "Halka Açık Kısımda En Yüksek Sürdürülebilirlik Fonu Oranına Sahip Şirket" kategorisinde üçüncülük ödüllerine layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Finansal İşler Direktörü (CFO) Ferit Cem Doğan, Migros'un, çalışanları, tedarikçileri, paydaşları ve yatırımcılarıyla çok büyük bir ekosistem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yatırımcı ilişkileri alanında yürüttüğümüz şeffaf ve sürdürülebilir iletişim stratejilerimizle, yatırımcılarımız bize güven duyuyor. Yatırımcı tabanımızda birçok ülkeden yatırımcıya sahip olmamız, büyüme ve değer yaratma hedeflerimizi global yatırımcıların da takdir ettiğini ortaya koyuyor. Sürdürülebilirlik anlayışımız, iş modelimizin tam merkezinde. En Yüksek Sürdürülebilirlik Fonu Oranına sahip şirketler arasında yer almamız, bu konudaki hassasiyetimizin yatırımcılar tarafında da karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu ödülleri almamıza katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz."

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