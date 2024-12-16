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Harcama limiti tartışmaları sürüyor... Öğrenciler hedef gösterildi: 'İşletmemiz mağdur oluyor'

İstanbul'daki bazı lüks restoranlardaki harcama limiti uygulaması Bakanlığın radarına girdi. Müfettişler harekete geçerken işletme sahiplerinin uygulama gerekçeleri pes dedirtti. Öğrencileri hedef gösteren işletmecilerden biri "Belirli bir rakamın üzerini bekliyoruz zaten çok fazla bir şey değil 10 kişi geldiğinde 500 lira değil de 10 kişi geldiğinde 15 bin veya 10 bin tarzında bir şey istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Harcama limiti tartışmaları sürüyor... Öğrenciler hedef gösterildi: 'İşletmemiz mağdur oluyor'
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Son günlerin tartışmalı konusu 'harcama limiti' uygulaması hakkında dün Ticaret Bakanlığı açıklamalarda bulunmuş bunun yasal olmadığının altını çizerek idari ve cezai yaptırımların uygulanacağını belirtmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, harcama limiti ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Bakanlık, bu uygulamaların hem tüketici haklarına hem de ülkemizdeki ticari etik ve hukuki düzenlemelere açıkça aykırı olduğunu belirterek, ilgili denetim sürecinin hızla başlatıldığını açıklamıştı. 

"İşletme olarak çok mağdur oluyoruz"

ATV Haber'de yer alan habere göre, Bakanlık ekipleri 'harcama limitini' uygulayan restoranlardan birine gidip denetleme yaptı. İşletme sahibinin gerekçesi ise duyanları şaşırttı.

İşletmeci öğrencilerin mekanı bir restoran olarak değil bir kafe olarak kullandıkları, tüm gün sadece çay, kahve içtikleri için bu limiti koymak zorunda olduklarını söyleyip şöyle konuştu: 

"Cuma ve cumartesi böyle bir kuralımız var. Biz 10 kişi geldiğinde 10 tane çay içip veya 10 tane tatlı yiyip gitmesini istemiyoruz. Belirli bir rakamın üzerini bekliyoruz zaten çok fazla bir şey değil 10 kişi geldiğinde 500 lira değil de 10 kişi geldiğinde 15 bin veya 10 bin tarzında bir şey istiyoruz.

Çay kahve içtikleri zaman o masamızda biz de işletme olarak çok mağdur oluyoruz. Çünkü o masamız bizim için o günkü kazancımız diye bakıyoruz. 

200 kişilik bir restoranımız var sadece 2 tane büyük masamız olduğundan dolayı grup masalarımıza önden bilgi veriyoruz."

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ise "Notlarımızı aldık, tutanaklarımızı tuttuk bunları değerlendireceğiz sonucunda da gerekli idari yaptırımları uygulayacağız" ifadelerini kullandı. 

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