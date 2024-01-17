AK Parti'nin Bilecik, Kütahya ve Karabük adayları belli oldu

31 Mart günü yapılacak yerel seçimde AK Parti'nin 3 belediye başkan adayı daha belli oldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayının, Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman olduğunu duyurdu.

Yıldırım ve Yaman'ın yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek aday tanıtım programına katılacağı öğrenildi.

Kütahya'da Saraçoğlu

AK Parti'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu oldu.

Saraçoğlu, adalığının tebliğ edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "31 Mart seçimlerinde halkımızın tercihi ile İnşallah AK Parti bayrağını tekrar Kütahya'da dikerek AK Parti Belediyeciliğinin devam etmesi inşallah bizlere nasip olacak." dedi.

Karabük'te Çetinkaya

Daha önce AK Parti Karabük Gençlik Kolları Başkanlığı, Belediye meclis üyeliği ve son olarak AK parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, 31 Mart Yerel seçimlerinde AK Parti’nin Karabük Belediye Başkan adayı oldu.

Yarın Ankara’da düzenlenecek toplantı ile kamuoyuna açıklanacak olan Özkan Çetinkaya, İl binasında ilk duygularını gazetecilerle paylaştı.

Sürecin şehrimiz için hayırlı olması temennisinde bulunan Çetinkaya, “Bu süreçte birlik ve beraberliği temin ve tesis eden, bize her zaman kalite ve ivme katan, partimizin hizmetkarı olmuş aday adaylarımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum." dedi.