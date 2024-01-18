AK Parti'nin Burdur Belediye Başkanı adayı Mehmet Şimşek kimdir?

AK Parti Burdur Belediye Başkanı adayı Mehmet Şimşek oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile isim benzerliği dikkat çeken AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek kimdir? İşte Mehmet Şimşek'in biyografisi...

AK Parti'nin Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 17’si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek olarak gösterildi.

Mehmet Şimşek kimdir?

Mehmet Şimşek, Burdur'da doğdu. Mehmet Şimşek, Burdur bürokrasisi ve spor camiasının çok yakından tanıdığı bir isim.

Mehmet Şimşek, Milli Eğitim şube müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler il müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde daire başkanlığı gibi görevleri yürüten, aynı zamanda ilimizde başta hentbol branşı olmak üzere sportif faaliyetlerin içinde yer aldı.

Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) başkanlık görevini üstlenen Mehmet Şimşek, beş yıl önce 2019’daki aday adaylığı deneyiminden sonra ikinci kez AK Parti’den Burdur belediye başkanı adayı oldu.