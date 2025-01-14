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AK Parti'nin Kayseri, Tokat, Malatya ve Sinop il başkanı adayları belli oldu

AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongreleri için Kayseri'de Hüseyin Okandan, Malatya'da Ali Bakan, Tokat'ta Adem Dizer ve Sinop'ta Yakup Üçüncüoğlu il başkan adayı olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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AK Parti'nin Kayseri, Tokat, Malatya ve Sinop il başkanı adayları belli oldu
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AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongreleri kapsamında Kayseri, Tokat, Malatya ve Sinop il başkanı adaylarının belirlendiği bildirildi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kayseri İl Başkanlığı'na Hüseyin Okandan, Malatya İl Başkanlığı'na Ali Bakan, Tokat İl Başkanlığı'na Adem Dizer ve Sinop İl Başkanlığı'na Yakup Üçüncüoğlu aday gösterildi.

Paylaşımda, kongrede görevi devredecek il başkanlarına da teşekkür edildi.

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