AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı kesinleşmesi beklenen Hakan Tütüncü kimdir?
AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Halen Kepez Belediye Başkanlığını yürüten Hakan Tütüncü'nün, bugünkü tanıtım toplantısında AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanması bekleniyor.
AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları sürüyor.
Üç dönemdir Kepez Belediye Başkanlığı'nı yürüten Hakan Tütüncü'nün, yerel seçimde AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması bekleniyor.
Hakan Tütüncü kimdir?
Hakan Tütüncü, 15 Haziran 1979 tarihinde dünyaya geldi.
İlk, Orta ve Lise öğrenimini Antalya'da tamamlayan Tütüncü, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Tütüncü, Antalya Barosu'na kayıtlı serbest avukatlardandır.
2001'de AK Parti'nin kuruluş sürecinde görev alan Hakan Tütüncü, Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu Başkanı olarak atandı. 2003'te Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'te Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev alan Hakan Tütüncü, 2005 ile 2009 yılları arasında iki dönem AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü.