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AK Parti'ye 10 belediye başkanı katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM grup toplantısındaki konuşmasının ardından partisine katılan 10 belediye başkanına parti rozetini taktı.

Haber Merkezi
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AK Parti'ye 10 belediye başkanı katıldı
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan cumhurbaşkanı, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanına parti rozetini taktı.

Rozet takma töreninde konuşan cumhurbaşkanı, "AK Parti olarak milletimize hizmet yolunda saflarımızı genişletiyoruz. Yerel yönetimlerde halkın beklentilerine en iyi şekilde cevap verecek kadroları güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

İşte AK Parti’ye katılan ve rozet takılan belediye başkanlarının isimleri ve geldikleri partiler:

Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)

Hamit Tutuş – Batman, Hasankeyf (CHP)

Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (Yeniden Refah Partisi - YRP)

Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (YRP)

Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)

Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (YRP)

Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti - İstifa)

Murat Daban – Manisa, Selendi (YRP)

Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (YRP)

Alihan Babat – Şırnak, Uludere, Şenoba (YRP - İstifa)

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