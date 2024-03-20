Akaryakıtta tek fiyat dönemi başlıyor!

EPDK, benzin ve dizeldeki "imza" akaryakıtlarda bulunan fiyat farkı için düzenlemeye gidiyor. Buna göre farklı dağıtıcı firmalar arasında "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro" gibi ifadeler ile satılan benzin ve dizel yakıtların artık satışı yapılamayacak. Düzenlemeyle birlikte akaryakıtta tek fiyat dönemi başlayacak ve istasyonlarda sadece benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.

İstasyon otomasyon sistemi ile takip edilecek

Sabah'ın haberine göre dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sistemi ile farklılaştırılmış akaryakıtın kullanıcılara sunumunun takibini yapmakla yükümlü olacak. Bununla birlikte aynı türden farklı ticari isimlerdeki akaryakıtların karışması durumunda bu akaryakıt yalnızca en düşük fiyata sahip farklılaştırılmamış ürün fiyatıyla satılabilecek. EPDK taslağında şu ifadelere yer verildi:

Bu kapsamda yakıt türüne göre tümü, araçlarda güvenle kullanılabilir. Farklılaştırılmış akaryakıt ile diğerleri arasında, kalite ve benzeri düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör ve benzeri araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır."