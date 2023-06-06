Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı görevine getirildi. Kamuoyu Kılıç'ı Gençlik ve Spor Bakanlığı döneminden tanıyor.

Peki Akif Çağatay Kılıç kimdir? Nerelidir, hangi görevlerde bulundu? Kariyeri ve hakkında merak edilen ayrıntılar nelerdir?

Akif Çağatay Kılıç 15 Haziran 1976 yılında Almanya'da dünyaya geldi.

10 yaşına kadar Almanya'da yaşadı, daha sonrasında ailesi ile birlikte Türkiye'ye döndü. Trabzon Sürmeneli bir ailenin çocuğudur, Ailesi daha sonra Samsun Ataköy'e yerleşti.

Hertfordshire Üniversitesi Siyaset ve Avrupa Çalışmaları bölümünden mezun oldu. Siyaset bilimi ve Avrupa Ekonomisi alanında eğitim aldı. Sabancı Holding'in Londra Bürosunda satın alma uzmanı olarak çalıştı.

Uzun süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Gezilerin çoğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercümanlığını yaptı.

2011 genel seçimlerinde Samsun Milletvekili olarak meclise girdi. 2013 yılı Suat Kılıç'ın yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirildi.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti Samsun milletvekili olarak seçildi.

TBMM'de Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, Türkiye - Arjantin Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanvekili, Türkiye-Brezilya ve Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grupları saymanı, Türkiye-Kanada Parlamentolararası Dostluk Grubu genel sekreteri ve Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği grevlerini üstlendi.

Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Kılıç evli ve 2 çocuk babasıdır.