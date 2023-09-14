Akın: TTK'daki kazaların sebebi yatırım ve denetim eksikliği

ANKARA (EKONOMİ)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) yaşanan kazaların yatırım, denetim eksikliği ve yeteri kadar işçinin istihdam edilmemesinden kaynaklandığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın yaptığı yazılı açıklamada, Zonguldak'ta bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesindeki Armutçuk madeninde meydana gelen kazanın kurumdaki yatırım ve denetim eksikliği nedeniyle yaşandığını, TTK'ya bağlı diğer madenlerde de benzeri kazaların yaşanabileceği uyarısında bulundu. CHP'li Akın, “Madenin içinde 280 işçi çalışma yürütürken madende başka bir damarda göçük olması madencilerimizi faciadan döndürdü. Biz Kasım 2022 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Meclis'te uyarmıştık. Amasra müessesesinin yanı sıra TTK’ya bağlı diğer dört müessesedeki madenlerde büyük eksiklikler var. Denetimler yeteri kadar yapılmıyor. Belirlenen sorun ve eksiklikler önemsenmiyor. İşçilerimizin güvenliği maalesef düşünülmüyor." dedi.

CHP’li Akın, şunları söyledi:

“Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Başta devletin yani TTK'nın işlettiği madenler olmak üzere tüm madenlerde kapsamlı bir inceleme ve denetim yapılmalı. Önce insan, sonra maden denilmeli. Bilimin ışığında işçi güvenliğini ön planda tutarak madenleri işleten ülkelerde 10 yıllardır tek bir kaza olmadı. Maden kazaları ülkemizin bir kaderi değil; iktidarın siyasi tercihidir. AK Parti iktidarı döneminde 10’larca maden kazası yaşandı ve bu zihniyet değişmedikçe maalesef yaşanmaya devam edecek. Madenlerde önce insan, sonra maden ilkesiyle hareket edilmeli. İşçilerimizin güvenliği kırmızı çizgi olmalı.”

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetmiş 6 işçi ise yaralanmıştı.