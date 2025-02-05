Aksaray'da aranan 236 şahıs yakalandı, 64’ü tutuklandı

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında 236 aranan şahsı yakaladı. Yapılan operasyonlar, saha çalışması, uygulama ve takipte yakalanan ve çeşitli suçlardan aranması olan şahıslar İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 236 aranan şahıstan 64’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar yapılan işlemlerinin ardından yine adli makamlarca serbest bırakıldı.

"Asayiş ortamının sağlanması amacı ile çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir"

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir" denildi.