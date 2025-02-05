Bakır, ABD-Çin ticaret gerilimi nedeniyle düştü

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif bakır kontratı, TSİ 05.11'de %0,4 düşüşle 75.280 yuan/tona (10.332,85 dolar) geriledi.

Çin dün, ABD'nin Çin mallarına yönelik yeni vergilerine hızlı bir yanıt olarak bazı ABD ithalatlarına gümrük vergisi uyguladı ve Başkan Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'ya af teklif etmesine rağmen dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki hesaplaşmada riskleri arttırdı.

Analistler, bunun Çin'in ABD'ye ihracatının %10'luk ek bir gümrük vergisine tabi olacağı anlamına geldiğini belirterek Çin'in bakır ve alüminyum ihracatının yalnızca %4,5'inden biraz azının ABD'ye gittiğini kaydetti.

Çin'in misilleme önlemleri paketi, tungsten ve diğer dört kritik metal için daha sıkı ihracat düzenlemeleri içeriyor.

ABD ile yaşanan gümrük vergisi anlaşmazlığı ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde talebe ilişkin süregelen endişeler nedeniyle Çin'in ekonomisini canlandırmak için daha fazla teşvik önlemi açıklayıp açıklamayacağı piyasaların odağında olacak.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, %0,2 artışla 9.171,5 dolar/tona yükseldi.

LME'de üç aylık alüminyum %0,3 düşüşle 2.630,5 dolar/tondan, çinko yatay seyrederek 2.807,5 dolar/tondan, kalay %0,3 artışla 30.370 dolar/tondan, kurşun %0,2 artışla 1.974 dolar/tondan ve nikel %0,7 artışla 15.370 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum %0,2 artışla 20.275 yuan/tondan, nikel %0,5 düşüşle 123.440 yuan/tondan, çinko %0,8 düşüşle 23.440 yuan/tondan, kurşun %1,9 artışla 17.025 yuan/tondan ve kalay %1,4 artışla 251.660 yuan/tondan işlem gördü.