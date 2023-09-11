Alaçatı'da orman yangını

İzmir’in Çeşme ilçesinde, çöplükten çıkan yangının rüzgarının da etkisiyle önce otluk alana ardında ise ormanlık alana sıçraması sonrası meydana gelen yangına, havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

Yangın, saat 15.05 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’nde meydana geldi. Çöplükten çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle önce otluk alana ardından da ormana sıçardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 3 su ikmal aracı ve 5 dozerle alevlere müdahale ediliyor.