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ALES/2 sonuçları açıklandı: Sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) sonuçları açıklandı. Adaylar, ALES sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek.

Haber Merkezi
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20 Ağustos'ta uygulanan 2023-ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos Pazar günü yapıldı. ALES sonuçları 4 Eylül 2023 tarihinde ilan edildi.

ALES/2 SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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