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Ali Öztunç'tan soru önergesi: Devlet büyükleri Togg’u neden makam aracı olarak tercih etmiyor?

Bakan Kacır'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP Milletvekili Öztunç, "Togg kullanıcılarının sıkça dile getirdiği yazılımsal sorunlar (yüz tanıma, mobil veri sorunları, ekran kapanması, şarj kopmaları vb.) hakkında bakanlığınızın ve Togg yönetiminin aldığı önlemler nelerdir? TOGG araçlarının kamu kurumları ve makam araçları olarak kullanımına yönelik bir çalışma yapılmış mıdır? Neden devlet büyükleri Togg'u makam aracı olarak tercih etmemektedir? Kamuda kullanılan Togg sayısı kaçtır? Hangi kurum kaç tane Togg almıştır?" gibi sorular yöneltti.

Haber Merkezi
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Ali Öztunç'tan soru önergesi: Devlet büyükleri Togg’u neden makam aracı olarak tercih etmiyor?
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ANKARA (EKONOMİ) CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yerli otomobil TOGG ile ilgili kullanıcıların yaşadığı yazılım ve donanım problemleri ile  üretim ve satış süreçleriyle ilgili çeşitli iddiaların kamuoyunda tartışıldığını belirterek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yanıtlanması için yazılı soru önergesi verdi.

Kamuda araç tasarrufu açıklamalarına  rağmen araç alımının  son sürat devam ettiğini,  yerli üretim olarak seçim meydanlarında sergilenen TOGG araçlarını devlet büyükleri ve kamu kurumları kullanmadığını kaydeden Öztunç, verdiği soru önergesinde şu sorularına yanıt istedi:

“TOGG kullanıcılarının sıkça dile getirdiği yazılımsal sorunlar (yüz tanıma, mobil veri sorunları, ekran kapanması, şarj kopmaları vb.) hakkında bakanlığınızın ve TOGG yönetiminin aldığı önlemler nelerdir? Bu sorunların giderilmesi için planlanan somut adımlar var mıdır?

TOGG araçları üretim süreçlerinde herhangi bir kalite kontrol veya dayanıklılık testi yapılmış mıdır? Bu testlerin sonuçları nelerdir?

TOGG'un iç piyasada yaşadığı pazar sorunları hakkında alınan tedbirler nelerdir? İptal edilen siparişler var mıdır? Stokta bekleyen araç sayısı nedir? Yıllık üretim miktarı nedir? Kâr zarar durumu ve pazar payı nedir? İhracat rakamları nedir? Hangi ülkelere ne kadar ihracat yapılmıştır?

TOGG araçlarının kamu kurumları ve makam araçları olarak kullanımına yönelik bir çalışma yapılmış mıdır? Neden devlet büyükleri TOGG'u makam aracı olarak tercih etmemektedir? Kamuda kullanılan TOGG sayısı kaçtır? Hangi kurum kaç tane TOGG almıştır?

2024 yılında Almanya’ya başlaması planlanan ihracat ile ilgili detaylar nelerdir? TOGG’un uluslararası rekabette karşılaşabileceği zorluklar ve bu zorluklara karşı stratejiler nelerdir?

Servis ve müşteri hizmetlerinde yaşanan yoğunluk ve çözümsüzlükler konusunda bakanlık bir inceleme yapmış mıdır? Bu sorunların çözülmesi için hangi adımlar atılmaktadır?

TOGG'un ortaklık arayışında olduğu yönündeki iddialar doğru mudur? Eğer doğruysa, bu ortaklık arayışının nedeni nedir ve hangi firmalarla görüşmeler yapılmaktadır?”

 

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