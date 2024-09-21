Salih Uzun'dan 7 bin 204 araç sorusu: Ekonomik kriz ve tasarruf tedbirleri varken neden bu kadar masraf yapıldı?

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7 bin 204 aracın hizmete alımı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Salih Uzun, törenle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çeşitli sorular yöneltti.

Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Bu şov merakı nedir? Bunda bir tuhaflık yok mu? Jandarma ve Emniyet için 7204 yeni araç almışlar. Çok iyi. Teslim töreninde bütün araçları, Atatürk Havaalanı arazisine getirtmişler.

"7204 yeni aracın tamamı İstanbul’da toplandı mı?"

Şu sorulara cevap verin Sn. Ali Yerlikaya: 7204 yeni aracın tamamı İstanbul’da toplandı mı? Toplandıysa neden ve nasıl toplandı? Fabrikalardan tırlarla mı getirildi? Eğer öyleyse 900 ila 1200 arası tır gerekli. Bunun maliyeti nedir? Teslim yeri olarak İstanbul’u gösterdiyseniz ve bu maliyet firmaların üzerinde kaldıysa, İstanbul’dan görev yerlerine dağıtımı nasıl oldu?

Neden görev yapacakları yerlere doğrudan gönderilmedi? Yok eğer önce görev yerlerine gönderildi ve sonra sürülerek İstanbul’a getirildi ise yakıt ve personelin harcırah maliyeti nedir?

Ekonomik kriz ve tasarruf tedbirleri varken neden bu kadar masraf yapıldı? İlla büyük bir tören yapıp araçları göstererek ‘dosta güven, düşmana korku’ vermek istediyseniz, sadece İstanbul’da kullanılacak olanlarla yapsaydınız. Onlar da gayet görkemli olurdu. Bu masraf genel bütçeden mi yapıldı? Türk Polisini Güç. Vakfı vb. yollarla mı yapıldı? Sponsorlar marifetiyle mi yapıldı? Eğer öyleyse bu kaynak çok daha anlamlı yerlere yapılamaz mıydı? Mehmet Şimşek buna ne diyor? Ondan da önemlisi, tasarruf için servisleri kaldırılan memurlar buna ne diyor?

Son bir soru daha: Avrupa’nın altıncı büyük havaalanı olan Atatürk Havalanını böyle saçma sapan şovlar yapabilmek için mi kapattınız? İnsanın içi acıyor! Türkiye makulden koptu. Yeniden dönecek. Dönmek zorunda."