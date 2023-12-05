Almanya, Eurofighter'ın Türkiye'ye ihracatı için sorun çıkarıyor

Almanya'nın Eurofighter savaş jetlerinin Türkiye ve Suudi Arabistan'a satışını veto etmesini Fransız savaş uçağı üreticisi Dassault Aviation'ın tepe yöneticisi Eric Trappier tepki ile karşıladı.

2040 yılında Eurofighter ve Rafale'in yerini alması beklenen geleceğin hava savaş sistemi olarak tanımlanan SCAF'ın merkezinde yer alacak savaş uçağının satışları konusunda bu vetonun kendisini endişelendirdiğini ifade eden Fransız CEO, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye ihracat reddinin SCAF savaş uçaklarını ihraç etme garantisi meselesini de gündeme taşıdığını vurguladı.

"Bana sorun olmadığı söyleniyor. Bugün olanlara baktığımda ise daha önce Eurofighter için ihracat sorunu olmadığını söyleyenlerin sorun çıkardığını görüyorum" diyen Dassault patronu, "Bu ihracat meselesinden endişe duyuyorum." dedi.

Avrupa'daki savunma alımlarının yüzde 80'inin şu anda Avrupa'da değil, ağırlıklı olarak ABD'de yapıldığının altını çizen Trappier, ihracatın Avrupa savunma sanayinin ekonomik yaşayabilirliği için çok daha önemli olduğunu belirtti.

Türkiye Almanya'nın onayını bekliyor

Berlin birkaç yıldır Riyad'ın İngiltere, Almanya ve İspanya tarafından üretilen 48 adet Eurogfighter savaş uçağı siparişini dondurmuş durumda.

Türkiye ise 40 adet Eurofighter almak istiyor. Savunma Bakanı Yaşar Güler geçen kasım ortasında parlamentoda yaptığı konuşmada "İngiltere ve İspanya 'evet' dedi, şimdi Almanya'yı ikna etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Dassault Aviation, 2040'a kadar Rafale ve Eurofigher'in yerini alması beklenen SCAF'ın savaş uçağını geliştirmek üzere Paris, Berlin ve Madrid'i bir araya getiren programda liderliği üstleniyor.

İşbirliğine dayalı bir projede, ortak ülkelerden birinin uçağı ihraç edebilmesi için tüm ortak ülkelerin onay vermesi gerekiyor.