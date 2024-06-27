Almanya'da kutlama yapan Türk taraftarlar kaza yaptı: 1 ölü

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından Almanya'da Türk taraftarların düzenlediği kutlamalarda, 1 kişi hayatını kaybetti. Tagesspiegel'in aktardığına göre, Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan maçın ardından, başkent Berlin'de düzenlenen kutlamalarda 57 yaşındaki bir adama araba çarptı. BILD gazetesi ise, hayatını kaybeden adamın 67 yaşında olduğunu bildirdi.

Almanya basınının "Ölümlü kaza futbol kutlamalarına gölge düşürdü" başlığı ile verdiği haberde, adama çarpan otomobilin Mercedes-AMG marka bir araç olduğu ve arabadan Türk bayraklarının sallandığı belirtildi. Kazaya karışan aracın kiralık olduğu, ismi paylaşılmayan 26 sürücünün kazanın hemen ardından kaçtığı ancak daha sonra teslim olduğu aktarıldı.