Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğinden vize açıklaması

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularındaki ret oranlarının arttığına yönelik şikayetlerle ilgili açıklama yaptı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Alman dış temsilcilikleri Ocak-Mayıs 2023 döneminde yaklaşık 100.000 Schengen vizesi vermiş olmaktan gurur duymaktadır. Bu sayı 2022'nin aynı dönemine göre P oranında artmış ve yeniden pandemi öncesi 2019 yılındaki seviyeye ulaşmıştır. Buna ek olarak, 2023 yılında 18.000'den fazla ulusal vize düzenlemiş bulunuyoruz. Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor. Bu, vize birimlerindeki 112 çalışanımızın özverili çabaları sayesinde mümkün olmaktadır." ifadeleri kullanıldı.