Amasra Maden Faciası davasında karar açıklandı: Aileler tepki gösterdi

Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022’de, 43 madencinin yaşamını yitirdiği, dokuz işçinin ise yaralandığı facianın ardından açılan davada karar çıktı.

Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Adliye içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Amasra Müessese Müdürlüğü'ndeki patlamaya ilişkin açılan ve dördü tutuklu toplam 23 sanığın yargılandığı dava, Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

17 yıla kadar hapis cezası

Mahkeme, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'i 16 yıl 12 ay, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci ve İşletme Başmühendisi Mehmet Tural'ı 16 yıl 6'şar ay, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu'yu 15 yıl hapisle cezalandırdı.

Heyet, tutuksuz 16 sanığın, aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün ila 9 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca tüm sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanması kararlaştırıldı.

Aralarında Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca'nın da olduğu 3 sanığın ise beratine hükmedildi.

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Sanıklar hakkında “olası kast” suçlamasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti. Ancak mahkeme, cezaları “bilinçli taksir” suçlamasıyla verdi.

Ölen madencilerin aileleri, savcılığın olası kastla cezalandırılmasını istediği sanıkların bilinçli taksirle cezalandırılmasına adliye koridorlarında "Adalet istiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun paylaştığı görüntülerde aileler, "Bu ülkede adalet bitmiştir" tepkisini gösterdi.