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Ankara Barosu'nun yeni başkanı belli oldu

Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Mustafa Köroğlu, kullanılan 13 bin 315 geçerli oyun 4 bin 344'ünü alarak yeniden başkanlık görevine seçildi.

Haber Merkezi
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Ankara Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
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Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda devam eden  Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurul'da, saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erdi.

Başkanlık için mevcut başkan olarak görev yapan Demokratik Sol Avukatlar (DSA) adayı Mustafa Köroğlu, 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlardan (100.Yıl DSA) Bülent Yücetürk, Ankara Barosu Değişim Grubundan Mehmet Zeki Kaplan, Avukat Hakları Grubundan Ebru Dönmez, Mücadeleci Avukatlar Grubundan Coşkun Özgür Piroğlu, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlardan Doğukan Tonguç Cankurt, Türk Milliyetçi Avukatlar Grubundan Hakan Erdem ve bağımsız aday İbrahim Akın yarıştı. 

Toplam 24 bin 400 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, baro başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delegeliği için 7 isim belirlendi. 

Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı ve mevcut başkan Mustafa Köroğlu yeniden seçildi.

Adayların aldığı oylar şöyle: 

  • Demokratik Sol Avukatlar adayı Mustafa Köroğlu: 4 bin 344

  • 100. Yıl Demokratik Avukatlar Grubu adayı Bülent Yücetürk: 3 bin 534

  • Türk Milliyetçileri avukatlar grubu adayı Hakan Erdem: 2 bin 110

  • Avukat Hakları Grubu adayı Ebru Dönmez: 2 bin 27

  • Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubu adayı Doğukan Tonguç Cankurt: 784

  • Ankara Barosu Değişim grubu adayı Mehmet Zeki Kaplan: 310

  • Mücadeleci Avukatlar grubu adayı Coşkun Özgür Piroğlu: 166

  • İbrahim Akın: 92

  • Selçuk Kozağaçlı: 1

 

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