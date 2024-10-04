Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 zabıta memuru alacak: İşte şartları ve başvuru tarihi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS puanına dayanarak 133 zabıta memuru alımı için bir duyuru yaptı. Sözlü ve uygulamalı sınava katılmak isteyen adayların, 11 Ekim tarihine kadar başvurularını tamamlayarak gerekli belgelerle Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

Nasıl başvuru yapılır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), KPSS puanları doğrultusunda boş pozisyonlar için 133 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Sözlü ve uygulamalı sınava katılmak isteyen adaylar, ‘www.ankara.bel.tr’ adresinden çevrimiçi olarak dolduracakları başvuru formlarını alıp imzaladıktan sonra gerekli belgelerle birlikte, 3-11 Ekim 2024 tarihleri arasında hafta içi mesai saatleri içinde Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na şahsen başvuruda bulunarak işlemlerini tamamlayabilecekler.

Mülakatlar ise 18-25 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak.

Zabıta olmak için hangi şartlara sahip olmalı?

ABB Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, alımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Zabıta Daire Başkanlığı bünyesine 133 zabıta arkadaşımızı daha katacağız. 2019 yılına 200 civarında zabıta ile giren daire başkanlığımız yeni yaptığımız alımlarla güçlendi ve 521 sayısına ulaştık. Bugün yapılan alımlarla daha da güçleneceğiz. Ankaralı hemşehrilerimize daha güzel hizmet vereceğiz. 4 bine yakın başvurumuz oldu. Kadın arkadaşlarımız için 1.60 boy erkek arkadaşlarımız için 1.67 boy olmak üzere; KPSS 2024’ten P3 notu en düşük 65 olacak şekilde başvurular yapıldı.”

Adaylarda, üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olmak, 30 yaşını doldurmamış, erkekler için 1.67 metre, kadınlar için 1.60 metre boyunda olmak, boy ve kilo arasında 10 kilogramdan fazla fark olmamak ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak koşulları aranacak.

Zabıta olmak isteyen adaylardan hangi belgeler isteniyor?