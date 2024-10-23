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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim etkinliklerini iptal etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TUSAŞ'a yönelik saldırı sebebiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etti.

Haber Merkezi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim etkinliklerini iptal etti
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) düzenlenen saldırısı nedeniyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Belediyenin açıklamasında, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler; Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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