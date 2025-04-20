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Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 90 kişi tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, "Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonlarda 90 şüphelinin tutuklandığını ve 4 şüpheliye ise yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 90 kişi tutuklandı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Nisan'dan itibaren Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği anımsatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla 119 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği belirtilerek "Yakalanan 94 şüpheliden 90'ı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi." denildi.

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