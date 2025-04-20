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Altun'dan CHP'ye tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimiyle ilgili manipülatif haberleri ve bunların bazı CHP'li siyasetçilerce ısrarla dillendirilmesini "Bu iftiraları dillendirenleri kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmeye ve açık bir şekilde kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Altun'dan CHP'ye tepki: Özür dilemeye davet ediyoruz
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğindeki görev değişimi ile ilgili manipülatif haberlere dikkati çektiği paylaşımı alıntılayıp, "Tüm uyarılarımıza ve dezenformasyonlarını açık gerçeklerle çürütmemize rağmen bazı CHP'li siyasetçilerin, hakikatle bağdaşmayan, mesnetsiz ve çirkin iddiaları ısrarla dillendirmeleri siyasi tükenmişliklerinin ve çaresizliklerinin açık bir göstergesidir. Bu şahıslar, iftiraları ayyuka çıkmasına rağmen kamuoyundan özür dilemek yerine yalan bataklığına daha da çekilmektedirler. Bu sorumsuz tavır, doğrudan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatanımız için büyük bir özveriyle çalışan bakanlarımızı ve ülkemizin kıymetli isimlerini hedef almakta; kamuoyunu yalan ve iftiralarla yönlendirme gayesi taşımaktadır." dedi.

"Kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz"

Milletin kirli algı operasyonlarının da sistematik dezenformasyon girişimlerinin de farkında olduğunu vurgulayan Altun, "Bu millet; kimin samimiyetle hizmet ettiğini, kimin iftira ve karalama siyasetinde boğulduğunu çok iyi bilmektedir. Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda, ifsada değil inşaya, yıkıma değil yapıya odaklanan anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hiçbir karalama kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Bu iftiraları dillendirenleri kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmeye ve açık bir şekilde kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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