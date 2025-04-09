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Ankara milletvekili Yüksel Arslan, yeniden İYİ Parti'ye katıldı

Son genel seçimde İYİ Parti'den Ankara milletvekili olarak seçilen ve istifa eden Yüksel Arslan, yeniden İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Kardeşim, dava arkadaşım yuvasına dönmüştür" diyerek, "Rozet takmayacağım, yakasında İYİ Parti rozetiyle geldi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Ankara milletvekili Yüksel Arslan, yeniden İYİ Parti'ye katıldı
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Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda yeniden İYİ Parti'ye katıldı. 

Arslan’ın katılımıyla İYİ Parti'nin milletvekili sayısı da 29’a yükseldi.

İYİ Parti'den seçilmişti

Arslan, 2023'teki genel seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen ve dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2024 seçimlerine müstakil girme kararının ardından istifa etmişti.

"Yuvasına dönmüştür"

Dervişoğlu, İYİ Parti’ye dönen Yüksel Arslan'a, "Zaten hiç ayrılmamıştı o nedenle 'hoş geldin' demeyeceğim” “Rozet de takmayacağım, yakasında rozetiyle geldi" dedi.

Yüksel Arslan ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün Türklük bilincinin TBMM’deki kalesi, cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusu, makulün temsilcisi ve makulün merkezi İYİ Parti olmuştur. İYİ Parti; teröriste terörist diyen, paçavraya paçavra diyen, hukuksuzluğa dur diyen, Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımlarını hiçbir şekilde pazarlık konusu yapmayacağını dile getiren milli vicdanı temsil etmektedir” dedi.

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