  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Müsavat Dervişoğlu, İmamoğlu ailesini ziyaret etti
Takip Et

Müsavat Dervişoğlu, İmamoğlu ailesini ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, babası Hasan imamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Müsavat Dervişoğlu, İmamoğlu ailesini ziyaret etti
Takip Et

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Dervişoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün Sn. Ekrem İmamoğlu'nun babası Sn. Hasan İmamoğlu'nu, eşi Sn. Dilek İmamoğlu ve oğlu Sn. Selim İmamoğlu'nu ziyaret ettik. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Haksızlığa, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Dervişoğlu, Silivri'ye gitmişti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün de Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Dervişoğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Sadece siyasi gerekçelerle planlanmış operasyonların kurbanı olarak içeride yatıyor. Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı ne Silivri’de tutuklu olurdu ne de diplomasını iptal edecek aymazlık yaşanırdı" dedi.

Silivri Cezaevi’ni Fransız İhtilali dönemindeki Bastille Hapishanesi’ne benzeten Dervişoğlu, “Bastille Hapishanesi nasıl monarşiyi temsil ediyor ve de yıkıldıysa adınız gibi emin olabilirsiniz ki otokrasi ve tek adamlığı temsil eden bu yapılar da mutlak suretle yıkılacaklardır" ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu İmamoğlu ve Özdağ'ı ziyaret ettiMüsavat Dervişoğlu İmamoğlu ve Özdağ'ı ziyaret ettiGündem
Gündem
Devlet Bahçeli, genel merkezde çalışmalarına başladı
Devlet Bahçeli, genel merkezde çalışmalarına başladı
Özgür Özel'e rakip oldu! CHP'li Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylığını açıkladı
Özgür Özel'e rakip oldu! CHP'li Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylığını açıkladı
Türkan Şoray: Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır
Türkan Şoray: Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır
Adalet Bakanı Tunç'tan Mahir Polat'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama: İhmal söz konusu değil
Bakanı Tunç'tan Mahir Polat'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye tarihi öneme sahiptir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye tarihi öneme sahiptir
ABD'li Senatör Murphy: İmamoğlu’nun tutuklanma kararına Trump onay verdi
ABD'li Senatör Murphy: İmamoğlu’nun tutuklanma kararına Trump onay verdi