Müsavat Dervişoğlu, İmamoğlu ailesini ziyaret etti

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Dervişoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün Sn. Ekrem İmamoğlu'nun babası Sn. Hasan İmamoğlu'nu, eşi Sn. Dilek İmamoğlu ve oğlu Sn. Selim İmamoğlu'nu ziyaret ettik. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Haksızlığa, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bugün Sn. Ekrem İmamoğlu'nun babası Sn. Hasan İmamoğlu'nu, eşi Sn. Dilek İmamoğlu ve oğlu Sn. Selim İmamoğlu'nu ziyaret ettik.



Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.



Haksızlığa, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı onların yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/eVsgRgFm6k — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) April 4, 2025

Dervişoğlu, Silivri'ye gitmişti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün de Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Dervişoğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Sadece siyasi gerekçelerle planlanmış operasyonların kurbanı olarak içeride yatıyor. Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı ne Silivri’de tutuklu olurdu ne de diplomasını iptal edecek aymazlık yaşanırdı" dedi.

Silivri Cezaevi’ni Fransız İhtilali dönemindeki Bastille Hapishanesi’ne benzeten Dervişoğlu, “Bastille Hapishanesi nasıl monarşiyi temsil ediyor ve de yıkıldıysa adınız gibi emin olabilirsiniz ki otokrasi ve tek adamlığı temsil eden bu yapılar da mutlak suretle yıkılacaklardır" ifadelerini kullandı.