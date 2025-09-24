Ankara’da 5. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi 7 Ekim’de başlayacak

Mehmet KAYA

ANKARA (EKONOMİ)

Zirveye yönelik bir basın toplantısı düzenleyen MÜSİAD Ankara Başkanı Fatih Bilal Yülek, savunma sanayiinin özel bir alanına odaklanan zirvenin, sadece bir ürün sunumu değil, teknoloji ve askeri yönlerinin ele alındığı yapıyı içerdiğini vurguladı.

Rusya-Ukayna savaşı başta olmak üzere, bölgedeki gerginlikler ve çatışmalar sonrası sınır güvenliği konularının öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Yülek, bu alanda çok sayıda çözümün zirvede sergileneceğini kaydetti.

Zirvenin en önemli özelliklerinden birinin karar alıcılar ile üreticilerin bir arada olması, doğrudan projeler ve yaklaşımlar hakkında üreticilerin bilgi alabilmesi olduğunu anlatan Yülek, bu yıl yenilik olarak 1-3 yıl içinde kurulmuş şirketlerin gerek ürünlerini anlatmak, gerekse yatırımcı bulmak için ücretsiz olarak özel bir oturumda sektör mensuplarıyla biraraya getirileceğini kaydetti.

Yülek, standlı olarak 100’ün üzerinde şirketin kaydının alındığını, Türkiye’de bulunan elçiliklerin askeri ataşe ve diğer birimlerinden 10’un üzerinde katılımın teyitli olduğunu; zaman yaklaştıkça artışla 50 ateşeye ulaşılacağını belirterek, sektörün son aşamada 1800 profesyonel kullanıcıya ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Yülek, etkinliğin özel bir alanda önemli çözümlerin sunulması yanında, KOBİ’lerin de ön plana çıkacağı yapısına işaret ederek, “Büyük savunma firmalarımızla birlikte birçok KOBİ’miz de bu sürecin aktif bir parçası. Bu geniş ekosistem, sadece güvenliğimizi değil, ekonomik kalkınmamızı da güçlendiriyor" dedi.

Zirvede, Milli Savunma Bakanlığı’nın tedarik süreçleri ve gelecek dönem ihtiyaçlarına yönelik katılımcılara bilgi verilecek. Ayrıca, uzay ve havacılık başta olmak üzere özel oturumlarda teknoloji ve sektör gelişmeleri anlatılacak. MRBS 2025’te, İçişleri, Milli Savunma Bakanlığı standlı katılım yapacak. Kamunun diğer alım kuruluşları yanında, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketleri yanında, özel sektörden de çok sayıda büyük firma katılıyor.