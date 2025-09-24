Türk vatandaşlığı için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütü çökertildi

  1. Ekonomim
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için "muvazaalı gayrimenkul satışı" yapan organize suç örgütünün çökertildiğini, 106 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımda, İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Operasyonlarda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 106 kişinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi. Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı. Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarına el konuldu. Valimizi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığını, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğümüzü, MASAK çalışanlarını ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

Muvazaalı satış nedir?

Hukukta muvazaa; bir hukuki ilişkinin taraflarının, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak konusunda yaptıkları gizli anlaşma anlamına gelir.

Muvazaa, rekabeti etkilemek için şirketler arasında, diğer mirasçılardan mal kaçırmak için miras bırakan ile mirasçılar arasında gizli anlaşma yapılması şeklinde gerçekleştirilebilir. Bazı koşullarda "muvazaalı muamelelerin" (danışıklı işlemlerin) yasal yollarla iptali mümkündür.

