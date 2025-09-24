  1. Ekonomim
Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) üyesi fındık ihracatçıları, Ticaret Bakanlığı’nın “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Proje Desteği” kapsamında bu yılki son yurtdışı faaliyetlerini Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) gerçekleştirdi.

Karadeniz fındık ihracatçıları Dubai’de Körfez pazarını hedefledi
15-17 Eylül 2025 tarihlerinde Dubai’de düzenlenen ISM Middle East-Uluslararası Şekerleme ve Atıştırmalık Fuarı’na katılan Türk Fındığı Kümesi, bağımsız stantlarla Türk fındığını tanıttı ve Körfez bölgesinde yeni ihracat bağlantıları kurmayı hedefledi.

Fuar, çikolata, şekerleme, bisküvi, kek ve dondurma gibi geniş bir ürün yelpazesini bir araya getirirken, Türk fındığı bu ürünlerin vazgeçilmez hammaddelerinden biri olarak öne çıktı.

700’ü aşkın katılımcıyı ağırlayan fuarda, her bir firmanın standında yapılan ikili görüşmelerle BAE ve tüm Körfez bölgesinden yeni alıcılarla temas sağlandı.

Satın alma gücü yüksek ve turizm açısından önemli bir merkez olan BAE, kurak iklimi nedeniyle kuruyemişlerde büyük ölçüde ithalata bağımlı bir pazar olarak dikkat çekiyor.

Son 5 yılda Türkiye’den BAE’ye ortalama yıllık 2.200 ton fındık ve mamulleri ihraç edilerek 16 milyon ABD Doları döviz girdisi sağlandı. KİB’in yürüttüğü pazarlama faaliyetleriyle birlikte, fındık ihracatının önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.

