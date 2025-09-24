AJet’ten yeni kampanya: Avrupa ve Balkanlar uçuşları 9 dolar

Hüseyin ASLIYÜCE

AJet Hava Yolları, Balkanlar dahil Avrupa uçuşlarında geçerli kampanya başlattı. Kampanyalı biletler bugün saat 11:00 satışa sunuldu.

AJet’in Viyana’dan Cenevre’ye, Berlin’den Zürih’e, Saraybosna’dan Üsküp’e kadar tüm Avrupa destinasyonlarını kapsayan kampanyası, kış seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Kampanya ile satışa çıkarılan indirimli biletler, 3 Kasım 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasında Balkanlar dahil AJet’in tüm Avrupa seferlerinde kullanılabilecek. İndirimli biletler, 24 Eylül 2025 tarihinde saat 11:00’den, 26 Eylül 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak.

100 bin koltuk satışta

Yolcularına erişilebilir fiyatlar sunan AJet, kampanya kapsamında 100 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı. Kampanya ile satışa sunulan indirimli ‘basic’ biletler; AJet.com, AJet Mobil uygulama, yetkili satış acenteleri, çağrı merkezlerinden alınabilecek.